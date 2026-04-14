Franzoni argento a Milano Cortina | ignoti spaccano finestrino della sua auto

Durante un evento della Federazione sport invernali al Teatro Armani di Milano, lunedì sera, Giovanni Franzoni, vice campione olimpico di discesa libera, ha subito un episodio spiacevole. Ignoti hanno rotto il finestrino della sua auto parcheggiata in zona, causando danni al veicolo. La vicenda si è verificata nel centro della città, senza che il campione risultasse coinvolto direttamente nell’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.