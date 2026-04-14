Franzoni argento a Milano Cortina | ignoti spaccano finestrino della sua auto
Durante un evento della Federazione sport invernali al Teatro Armani di Milano, lunedì sera, Giovanni Franzoni, vice campione olimpico di discesa libera, ha subito un episodio spiacevole. Ignoti hanno rotto il finestrino della sua auto parcheggiata in zona, causando danni al veicolo. La vicenda si è verificata nel centro della città, senza che il campione risultasse coinvolto direttamente nell’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Una brutta sorpresa per Giovanni Franzoni, vice campione olimpico di discesa libera a Milano Cortina 2026, lunedì sera a Milano per un evento della Fisi (Federazione sport invernali) al Teatro Armani, in via Bergognone. Lo sciatore bresciano, 25 anni, si è ritrovato un finestrino dell'auto.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, brutta sorpresa per Giovanni Franzoni: spaccato il finestrino dell’auto in sostaMilano, 14 aprile 2026 – Nemmeno la sua velocità o le sue doti di equilibrio, in questo caso, sarebbero riusciti a evitargli l’incidente di percorso.
Vacanze amare a Roma, lasciano l'auto vicino a piazza di Spagna e spaccano il finestrino: "Ci hanno rubato tutto"Il racconto di Anna, vittima assiema al fidanzato e ad un'altra coppia di un furto in pieno giorno.