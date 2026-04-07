Furti sulle auto ma anche su un bus ripresi dalla telecamera con i ferri del mestiere rubati | arrestati

Nella zona nord di Torino, in particolare nel quartiere di Barriera di Milano, sono stati arrestati due uomini responsabili di diversi furti su auto e un autobus. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le azioni dei due soggetti, che utilizzavano strumenti da scasso per aprire le vetture e rubare oggetti di valore. Durante un episodio, sono stati anche trovati con i

Agivano nella zona nord di Torino, Barriera di Milano, dove aprivano le auto parcheggiate scassinandone le serrature o rompendo i vetri per portare via gli oggetti di valore presenti all'interno. Il bottino erano telefoni cellulari, pc portatili, equipaggiamento sportivo, biciclette. Furti, anche aggravati, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale: oggi sono in tutto diciassette i capi di imputazione per una “banda” di tre uomini di origine bosniaca destinatari di un’ordinanza di custodia in carcere. Due di loro sono stati rintracciati, fermati e portati in carcere dagli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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FURTI IN DIRETTA, LADRO D’AUTO SERIALE ARRESTATO GRAZIE AI CITTADININel video l’intervista a Michele Cavaliere, Comitato Modena Merita di Più Da diversi giorni i residenti di Crocetta e Torrenova segnalavano furti e spaccate ai danni delle vetture in sosta, condivid ... tvqui.it

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Atti vandalici e furti proprio nel Parco romano che aveva concesso picnic a base di grigliate a cittadini e turisti per la Pasquetta: la denuncia - facebook.com facebook

Ladri senza vergogna: furti di fiori ripetuti negli anni da una tomba x.com