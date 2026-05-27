Rimini mette la freccia nella serie Piovono triple al Flaminio e la Dole s’impone in gara3 Ora la finale è a un passo

Da sport.quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dole Rimini ha vinto 83-66 contro Cividale in gara 3, portandosi a un passo dalla finale. La squadra ha segnato molte triple al Flaminio, dominando l'incontro. Denegri ha realizzato 17 punti, con un tiro su sette tentativi, mentre Marini ha segnato 9 punti. Cividale ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio durante l'incontro. La serie si deciderà nelle prossime partite.

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Dole Rimini 83 UEB GESTECO CIVIDALE 66 RIMINI: Denegri 17 (17, 56), Marini 9 (25, 12), Leardini (01 da tre), Alipiev 10 (15, 23), Camara 4 (14), Tomassini 7 (01, 25), Porter 11 (24, 25), Pollone 6 (22 da tre), Sankare 8 (35, 01), Simioni 11 (12, 36), Saccoccia (01, 01), Georgescu ne. All.: Dell’Agnello. CIVIDALE: Redivo 16 (613, 13), Cesana 7 (22, 16), Marangon 13 (24, 37), Ferrari 11 (57, 03), Berti 4 (25, 01), Rota 8 (01, 13), Campogrande (02 da tre), Costi 7 (24, 13), Gozo, Devetta ne, Norbedo ne, Freeman ne. All.: Pillastrini. Arbitri: Radaelli, Gagliardi e Rudellat. Parziali: 22-19, 49-33, 68-56. NOTE: tiri liberi Rimini 1014, Cividale 711. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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