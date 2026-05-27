Rimini mette la freccia nella serie Piovono triple al Flaminio e la Dole s’impone in gara3 Ora la finale è a un passo

Notizia in breve

Dole Rimini ha vinto 83-66 contro Cividale in gara 3, portandosi a un passo dalla finale. La squadra ha segnato molte triple al Flaminio, dominando l'incontro. Denegri ha realizzato 17 punti, con un tiro su sette tentativi, mentre Marini ha segnato 9 punti. Cividale ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio durante l'incontro. La serie si deciderà nelle prossime partite.