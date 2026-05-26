Pioggia di triple al Flaminio una Dole formato Nba travolge Cividale | Rimini a un passo dalla finale

La Dole Rimini ha vinto gara 3 delle semifinali contro Cividale con il punteggio di 83-66, portandosi avanti 2-1 nella serie. La squadra ha realizzato 17 triple su 32 tentativi, con una percentuale del 53%. Dopo un avvio difficile, i biancorossi hanno mantenuto il vantaggio per circa 33 minuti, dominando buona parte della partita.

Una Dole Rimini in formato Nba conquista gara 3 e si porta avanti 2-1 nella serie di semifinale. I biancorossi superano 83-66 la Ueb Gesteco Cividale grazie ad una percentuale da tre punti quasi irreale (1732, 53%), conducendo per buona parte del match (33 minuti in vantaggio) dopo un inizio non. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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