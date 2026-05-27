Rilevate diverse violazioni sia penali che amministrative in attività del settore giochi

L’ufficio antifrode della regione Abruzzo, in collaborazione con le forze dell’ordine, ha effettuato un’operazione nel settore giochi. Durante i controlli sono state riscontrate diverse violazioni sia penali che amministrative. Le verifiche sono state condotte nell’ambito delle attività del Cogepri, coinvolgendo la Guardia di finanza, l’Arma dei carabinieri e la polizia. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle irregolarità riscontrate o sui soggetti coinvolti.

L’ufficio antifrode Abruzzo della direzione Lazio e Abruzzo dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione del Cogepri (comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale) congiuntamente al Corpo della guardia di finanza, all’Arma dei carabinieri e alla polizia, ha eseguito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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