Un settore in crescita diffusa Salgono sia i volumi che i valori

Nel 2025, i dati relativi ai consumi di ortofrutta in Italia indicano un incremento sia nelle quantità acquistate che nel valore complessivo delle transazioni. La tendenza si riscontra in diverse regioni e segmenti di mercato, con un aumento costante delle vendite e delle spese dei consumatori. Questi risultati evidenziano un settore in espansione, che coinvolge sia i produttori che i distributori di prodotti ortofrutticoli nel paese.

Nel 2025 i consumi di ortofrutta in Italia mostrano segnali di crescita diffusa, sia nei volumi sia nei valori. Secondo i dati Cso Italy, gli acquisti al dettaglio hanno raggiunto i 5,45 milioni di tonnellate (+5% sul 2024) per un valore complessivo di 13,77 miliardi di euro (+7%), con prezzi medi in aumento del 2%. Ogni famiglia ha acquistato in media 207 kg di prodotti ortofrutticoli (+2,9%), per una spesa annua di 519 euro (+4,9%), mentre il consumo pro-capite si attesta a 92 kg (+5%). Nel dettaglio, la frutta totalizza 2,81 milioni di tonnellate (+3%) ma cresce soprattutto a valore, con 7,13 miliardi di euro (+10%) e prezzi medi in aumento del 7%.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un settore in crescita diffusa. Salgono sia i volumi che i valori Notizie correlate M&A globale: “mega deal” Usa spingono mercato, in Italia crescono valori e volumiLe prime settimane del 2026 confermano che il mercato delle fusioni e acquisizioni ha ritrovato slancio dopo due anni di volatilità. Leggi anche: Ex Sofim, volumi produttivi in lieve crescita: pronti investimenti per 15 milioni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un settore in crescita diffusa. Salgono sia i volumi che i valori; Ristorazione, il 2025 chiude in crescita ma restano tutte le fragilità del settore; Mediobanca, timori per la guerra, ma l’arredo nel 2026 prevede una crescita; Private debt, investimenti in forte crescita nel 2025 mentre la raccolta arretra. Bergamo, settore valvole finora in crescita. Ma ci sono scenari complessi per il futuro: oltre il 26% di export in MediorienteConfindustria e Promoberg per Fiera Ivs in programma dal 19 al 21 maggio con 416 espositori da venti Paesi. Nel perimetro di 100 km dalla Bergamasca, il 90% del fatturato nazionale ... bergamo.corriere.it Exor, salgono gli incassi dalle quotate: 750 milioni dai dividendi nel 2026Dividendi in aumento rispetto al 2025 grazie soprattutto al contributo straordinario di Iveco per la cessione del settore difesa a Leonardo. calcioefinanza.it #FdI prima forza, stabile e per distacco. Il #Pd perde quota, salgono #Lega e #ForzaItalia: ecco tutte le cifre del sondaggio #Swg proposto da #Mentana al #TgLa7. E la coalizione di centrodestra torna subito in vantaggio x.com #FdI prima forza, stabile e per distacco. Il #Pd perde quota, salgono #Lega e #ForzaItalia: ecco tutte le cifre del sondaggio #Swg proposto da #Mentana al #TgLa7. E la coalizione di centrodestra torna subito in vantaggio - facebook.com facebook