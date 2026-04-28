Gravi irregolarità e violazioni amministrative disposte la sospensione dell' attività per un' autofficina

Un’autofficina è stata sospesa a causa di irregolarità e violazioni che riguardano sia la tutela ambientale sia la sicurezza sul lavoro. La decisione è stata presa in seguito a controlli che hanno evidenziato irregolarità di natura amministrativa e pratiche abusive nell’esercizio dell’attività. Le autorità hanno riscontrato violazioni che hanno portato alla sospensione dell’attività stessa.

CHIARAVALLE – Gravi violazioni in materia ambientale e di sicurezza nel luogo di lavoro e esercizio dell’attività in maniera abusiva dal punto di vista amministrativo. I servizi straordinari di controllo effettuati in maniera congiunta da polizia di Jesi, polizia stradale carabinieri del Nucleo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pioltello, irregolarità e illeciti amministrativi: maxi-multa e sospensione dell’attività per un ristorante etnicoPioltello (Milano), 28 marzo 2026 – Continuano i servizi straordinari di controllo degli esercizi commerciali dei carabinieri di Pioltello che, con... Da poco il cambio di gestione per il bar, inadempienze amministrative fanno scattare la sospensione dell'attivitàPoco tempo fa il cambio di gestione per un bar di Cesenatico, ma arriva uno stop dal Comune a causa di criticità amministrative che hanno portato ad... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Controllo dei Carabinieri scopre gravi irregolarità in laboratorio tessile a Curtatone; Sequestrato un autolavaggio irregolare a Imola, gravi violazioni ambientali; Trapani, nave fermata in porto per gravi carenze sulla sicurezza: 13 irregolarità e sanzione; Lavoro nero e gravi irregolarità, sospese due attività a Martina Franca e San Giorgio Ionico. Catanzaro, sospeso cantiere per gravi irregolarità e lavoro nero: sanzioni per 100 mila euroNella mattinata di mercoledì 22 aprile, i Carabinieri della Stazione di Sellia Marina, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e dai tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cata ... strettoweb.com Irregolarità in un cantiere edile in Calabria: sospesi i lavori e sanzioni per 100mila euroUn cantiere trasformato in una trappola tra lavoro nero e gravi violazioni delle norme di sicurezza. È quanto emerso dai controlli dei carabinieri della Stazione di Sellia Marina, affiancati dal Nucle ... zoom24.it Lamezia Terme, sequestrato studio dentistico abusivo: denunciate gravi irregolarità facebook Nuova sentenza pubblicata: Gravi irregolarità nella gestione di s.r.l.: omessa redazione dei bilanci, mancata informativa al... L’omessa predisposizione dei bilanci, il mancato deposito presso il Registro ... x.com