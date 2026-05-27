Rigenerazione urbana Riccione candida il progetto sui nuovi Giardini Montanari | ecco le idee per il futuro

Notizia in breve

Riccione ha presentato un progetto di rigenerazione urbana per i nuovi Giardini Montanari. L’intervento prevede interventi di riqualificazione e riqualificazione degli spazi pubblici. La proposta coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso di partecipazione condivisa. La candidatura è stata ufficializzata e ora sarà valutata dalle autorità competenti. Il progetto mira a trasformare l’area in un nuovo spazio pubblico accessibile e funzionale.