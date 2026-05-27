Rigenerazione urbana Riccione candida il progetto sui nuovi Giardini Montanari | ecco le idee per il futuro

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Riccione ha presentato un progetto di rigenerazione urbana per i nuovi Giardini Montanari. L’intervento prevede interventi di riqualificazione e riqualificazione degli spazi pubblici. La proposta coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso di partecipazione condivisa. La candidatura è stata ufficializzata e ora sarà valutata dalle autorità competenti. Il progetto mira a trasformare l’area in un nuovo spazio pubblico accessibile e funzionale.

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La rigenerazione urbana del cuore di Riccione si trasforma in un grande percorso di co-responsabilità e cittadinanza attiva. La giunta comunale ha approvato la candidatura del progetto "I nuovi Giardini Montanari. Infrastruttura verde e di comunità" al Bando partecipazione 2026 della regione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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