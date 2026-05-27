Rigenerazione urbana Riccione candida il progetto sui nuovi Giardini Montanari | ecco le idee per il futuro
Riccione ha presentato un progetto di rigenerazione urbana per i nuovi Giardini Montanari. L’intervento prevede interventi di riqualificazione e riqualificazione degli spazi pubblici. La proposta coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso di partecipazione condivisa. La candidatura è stata ufficializzata e ora sarà valutata dalle autorità competenti. Il progetto mira a trasformare l’area in un nuovo spazio pubblico accessibile e funzionale.
La rigenerazione urbana del cuore di Riccione si trasforma in un grande percorso di co-responsabilità e cittadinanza attiva. La giunta comunale ha approvato la candidatura del progetto "I nuovi Giardini Montanari. Infrastruttura verde e di comunità" al Bando partecipazione 2026 della regione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Obiettivo: rigenerazione urbana. Le idee di ’Civic Heritage’Durante l’ultima settimana di febbraio, una delegazione del Comune di Colle ha partecipato a un meeting a Onda, in Spagna, per avviare il progetto...
Il futuro che nasce dal passato: Reggio Futura (ri) parte dal decreto Reggio con un progetto di rigenerazione urbanaSabato 18 aprile si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria a Reggio Calabria, promosso dal movimento Reggio, intitolato “Ri-Genera...
Un bosco urbano in pieno centro. Il cantiere nel 2026Giochi d’acqua nel bosco urbano tra piazzale Ceccarini ai Giardini Montanari. Di creare in questa zona un polmone verde attrezzato a servizio del centro se ne parla da anni. Era inserito nel ... ilrestodelcarlino.it
Riccione, piazzale Ceccarini si trasforma tra giochi d’acqua e arteRiccione, 14 dicembe 2024 – Prevede anche i giardini della pioggia in grado di contrastare eventuali nubifragi, la nuova promenade immersa nel verde che, tra giochi d’acqua e installazioni ... ilrestodelcarlino.it