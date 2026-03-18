Obiettivo | rigenerazione urbana Le idee di ’Civic Heritage’

Durante l’ultima settimana di febbraio, una delegazione del Comune di Colle ha partecipato a un meeting a Onda, in Spagna, per avviare il progetto Civic Heritage. L’incontro, parte del programma Urbact, ha coinvolto rappresentanti di diverse città europee che condividono l’obiettivo di rigenerare gli spazi urbani. L’evento ha rappresentato il primo passo ufficiale del confronto tra le amministrazioni coinvolte nel progetto.

Un confronto europeo che guarda al futuro di Colle. Nell’ultima settimana di febbraio, una delegazione del Comune di Colle ha preso parte al kickoff meeting del progetto Civic Heritage, svoltosi a Onda (Spagna) nell’ambito del programma Urbact. Un momento di incontro con partner internazionali impegnati in percorsi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale e industriale. Si è trattato di un’importante occasione di confronto e crescita, che ha permesso di entrare in contatto con realtà simili alla nostra e di raccogliere idee, strumenti e buone pratiche da applicare sul territorio. Spunti che nei prossimi mesi saranno sviluppati attraverso un percorso formativo e con la creazione dell’Ulg – Urban Local Group, il gruppo locale che accompagnerà la progettazione della nuova biblioteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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