Mercoledì 27 maggio 2026 alle 20:00 si è disputata la partita tra Union Brescia e Salernitana. Al “Rigamonti”, Crespi ha segnato un gol in pieno recupero che ha portato il risultato sull’1-1. La partita ha rimandato a oggi la decisione su quale squadra accederà ai playout di Serie B, tra le vincenti degli spareggi tra Ascoli e Catania. La sfida si è conclusa con un pareggio che mantiene aperte le chance di entrambe le squadre.

Il gol di Crespi in pieno recupero ha permesso all’Union Brescia di Corini di strappare l’1 a 1 sul campo della Salernitana e rinviare tutto alla gara odierna, che deciderà chi andrà a giocarsi la B contro Ascoli o Catania. Una gara complicata per le rondinelle, che sono passate in svantaggio ad inizio ripresa ma hanno saputo tenere il pallino del gioco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Brescia-Salernitana (mercoledì 27 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Grande equilibrio al “Rigamonti”

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