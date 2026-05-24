PLAY OFF Salernitana-Union Brescia 1-1 due magie illuminano l’Arechi | si decide tutto al ritorno
La partita termina 1-1 tra Salernitana e Union Brescia all’Arechi, davanti a circa 26.000 spettatori. La gara si decide al ritorno, dopo due magie che hanno illuminato il primo tempo. La rete della Salernitana arriva su rigore, mentre l’Union Brescia pareggia con un gol spettacolare. La semifinale dei play off prosegue con il ritorno in programma tra una settimana.
Tempo di lettura: 2 minuti Termina 1-1 il primo round della semifinale play off tra Salernitana e Union Brescia disputata all’Arechi davanti 26.132 spettatori. A decidere il match due conigli estratti dal cilindro da De Boer e Crespi. LA GARA – Pochissimo tatticismo in avvio tra le due squadre che si affrontano subito a viso aperto. Gol annullato a Crespi per gli ospiti al 5’ per un fallo di mano ed è lo stesso attaccante, poi, a colpire il palo da posizione defilata. Soffre la Salernitana che tiene, però, botta e sfiora il vantaggio con Ferraris con la palla che lambisce quasi il palo alla sinistra di Gori. Al 33’ Cabianca sulla destra mette la freccia e va via servendo a Lescano un cioccolatino prezioso, ma l’ex Avellino è in ritardo di una frazione di secondo e l’occasione sfuma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Salernitana-Union Brescia 1-1: l'analisi del match
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