Tempo di lettura: 2 minuti Termina 1-1 il primo round della semifinale play off tra Salernitana e Union Brescia disputata all’Arechi davanti 26.132 spettatori. A decidere il match due conigli estratti dal cilindro da De Boer e Crespi. LA GARA – Pochissimo tatticismo in avvio tra le due squadre che si affrontano subito a viso aperto. Gol annullato a Crespi per gli ospiti al 5’ per un fallo di mano ed è lo stesso attaccante, poi, a colpire il palo da posizione defilata. Soffre la Salernitana che tiene, però, botta e sfiora il vantaggio con Ferraris con la palla che lambisce quasi il palo alla sinistra di Gori. Al 33’ Cabianca sulla destra mette la freccia e va via servendo a Lescano un cioccolatino prezioso, ma l’ex Avellino è in ritardo di una frazione di secondo e l’occasione sfuma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF/ Salernitana-Union Brescia 1-1, due magie illuminano l’Arechi: si decide tutto al ritorno

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Salernitana-Union Brescia 1-1: l'analisi del match

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