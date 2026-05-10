L' assessore regionale all' economia Dagnino a Confcommercio Sicilia | Così l' Isola cresce
L’assessore regionale all’economia ha partecipato a un convegno organizzato da Confcommercio Sicilia e ConfFormazione Sicilia presso il Macchitella Lab di Gela. L’evento, intitolato “Dalla crisi alla crescita – Formazione, credito e strumenti concreti per le imprese siciliane”, ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali, imprenditori, professionisti e accademici. Durante l’incontro si sono discussi temi legati alla ripresa economica dell’isola e alle strategie di sviluppo locale.
Il convegno regionale “Dalla crisi alla crescita – Formazione, credito e strumenti concreti per le imprese siciliane”, organizzato ieri pomeriggio da Confcommercio Sicilia e ConfFormazione Sicilia al Macchitella Lab di Gela, ha riunito istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico in un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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