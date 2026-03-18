Riforma degli istituti tecnici il Comitato Precari Uniti per la Scuola lancia una petizione online contro i tagli alle cattedre e la riduzione degli orari scolastici

Il Comitato “Precari Uniti per la Scuola” ha avviato una petizione online per protestare contro i tagli alle cattedre e la riduzione degli orari scolastici introdotti dalla riforma degli istituti tecnici. La iniziativa mira a raccogliere firme per opporsi alle modifiche che, secondo i promotori, incidono sulla qualità dell’offerta formativa. La petizione è rivolta a studenti, insegnanti e genitori interessati alle sorti delle scuole tecniche.