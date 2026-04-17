Riforma degli istituti tecnici e professionali Pizzo UIL Scuola | linee guida in ritardo e criticità sui quadri orari

Paolo Pizzo della UIL Scuola ha commentato alla rivista Orizzonte Scuola la mancanza delle linee guida per la riforma degli istituti tecnici e professionali. Secondo lui, questa assenza potrebbe portare a una carenza di indicazioni operative per le scuole. Pizzo ha anche evidenziato criticità riguardo ai quadri orari, che sembrano essere stati definiti senza un quadro chiaro di riferimento.

Paolo Pizzo (UIL Scuola), intervistato da Orizzonte Scuola, critica l’assenza delle linee guida per la riforma degli istituti tecnici e professionali, sottolineando il rischio di lasciare le scuole senza indicazioni operative. Evidenzia inoltre le criticità dei nuovi quadri orari, tra riduzione delle ore e rimodulazione delle discipline. Il sindacato annuncia vigilanza sugli impegni ministeriali e conferma il proprio giudizio negativo sulla riforma. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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