Rifiuti smaltiti nelle campagne 19 indagati nella maxi inchiesta della Dda

Sono 19 le persone indagate in un’operazione dei carabinieri che ha smantellato un traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Durante l’indagine, sono stati trovati rifiuti smaltiti illegalmente nelle campagne, con un’azione coordinata dalla Dda di Bari e condotta dal reparto Tutela Ambientale e Sicurezza di Napoli. L’indagine ha portato al sequestro di diverse aree e materiali illecitamente abbandonati.

Vasta operazione dei carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza di Napoli, coordinata dalla Dda di Bari, su un traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Puglia. Sono 19 le misure cautelari spiccate nei confronti di persone residenti tra Caserta, Napoli, Benevento, Bari, Roma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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