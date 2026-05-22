A Caserta, due persone sono state arrestate e altre nove sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine che riguarda il traffico illecito di circa 25mila tonnellate di rifiuti. Le accuse rivolte agli indagati includono traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita di materiali. Le autorità hanno sequestrato aree e mezzi utilizzati per il trasporto e lo smaltimento non autorizzato dei rifiuti, proseguendo le verifiche sulle modalità di gestione e smaltimento.

Traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti: sono queste le accuse per le quali due persone sono state arrestate e altre nove risultano indagate nell’ambito di una operazione condotta tra Napoli e Caserta dai Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali di Napoli e Caserta, sotto il coordinamento della Dda partenopea. Teatro degli sversamenti illeciti alcuni terreni agricoli di Capua, Mondragone e Castel Volturno, nel Casertano, e due laghetti naturali, in prossimità dell’azienda oggetto d’indagine, dove sono stati occultati fanghi derivanti da lavorazione di prodotti delle industrie conserviere dell’agronocerino-sarnese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caserta, 25mila tonnellate rifiuti smaltiti illecitamente: 2 arresti e 9 indagati

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Rifiuti smaltiti illegalmente: 25mila tonnellate nei terreni, due misure cautelari

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