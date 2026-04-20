Rifiuti pericolosi e ingombranti buttati in una strada chiusa | area sequestrata a Casteltermini

Nella zona di Casteltermini, un’area precedentemente chiusa è stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e ingombranti. La polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento ha sequestrato il sito, dopo aver individuato materiali abbandonati lungo la strada. L’intervento si inserisce nelle operazioni di controllo contro lo smaltimento illecito di rifiuti nella zona.

Un’area trasformata in discarica abusiva è stata sequestrata dalla polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento in territorio di Casteltermini. Si tratta di uno spazio di circa 1000 metri quadrati in contrada Manganaro dove gli agenti hanno rinvenuto rifiuti di vario genere tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Lacedonia, rifiuti pericolosi in azienda: una denuncia e area sequestrataControlli ambientali ad ampio raggio: scoperto a Lacedonia un deposito incontrollato di circa 150 metri cubi di rifiuti speciali, anche pericolosi... Rifiuti pericolosi: sequestrata area di 6.000 mqTempo di lettura: 2 minutiI Finanzieri del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alle violazioni delle norme in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I ‘Sabati Ecologici’ fanno tappa a Prosecco: ingombranti e RAEE protagonisti della raccolta; Scoperti mobili e materiale in legno abbandonati nel bosco del Filetto; Comune di Contigliano – Giornata Ecologica: raccolta di rifiuti ingombranti e Raee; Lavatrici, pneumatici e veleni: sigilli a una gigantesca discarica abusiva a due passi dal mare. La Spezia, discarica abusiva nella zona industriale: sigilli su 8mila metri quadratiSequestro area a La Spezia: scoperti rifiuti pericolosi e amianto in zona industriale. Intervento della Guardia Costiera e indagini in corso. ligurianotizie.it Rifiuti abbandonati al parco della Bessa: denunciati due stranieriIndagini partite dopo la segnalazione di un cittadino. Rifiuti abbandonati al parco della Bessa: denunciati due stranieri ... laprovinciadibiella.it Il #Comune di #Terrasini parte civile contro #NicolòD’Anna, accusato di aver realizzato una #discarica abusiva di #rifiuti pericolosi LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook Villaputzu, rifiuti pericolosi sotto il ponte del Flumendosa: tre indagati x.com