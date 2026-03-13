Rifiuti pericolosi | sequestrata area di 6.000 mq

Le forze di polizia hanno sequestrato preventivamente un’area di circa 6.000 metri quadrati. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale durante un servizio specificamente mirato al contrasto delle violazioni ambientali. L’intervento ha portato al sequestro di rifiuti considerati pericolosi presenti nell’area oggetto di controllo. La sezione di polizia ha agito per garantire il rispetto delle norme in materia ambientale.

I Finanzieri del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alle violazioni delle norme in materia ambientale, hanno sottoposto a sequestro preventivo un'area di circa 6.000 mq, illecitamente adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi, gestita da una società operante nel settore della fabbricazione di gru, verricelli e sollevatori. Nello specifico, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Avellino hanno rinvenuto sulla predetta area numerosi autocarri dismessi con parti di motori, cisterne, escavatori, mezzi agricoli e materiale vario, in avanzato stato di degrado per la prolungata esposizione alle intemperie, che riversavano sul terreno olii esausti e altri liquidi.

