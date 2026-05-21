Tari | si paga anche per i parcheggi senza rifiuti se manca la denuncia

Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che si può essere chiamati a pagare la Tari anche per i parcheggi privi di rifiuti, nel caso in cui non siano state presentate le dovute denunce. La decisione si è basata sulla verifica del mancato adempimento di obblighi amministrativi da parte del proprietario. La questione riguarda un procedimento giudiziario in cui il Comune ha prevalso su un cittadino coinvolto, evidenziando come un errore burocratico possa portare a un debito fiscale.

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