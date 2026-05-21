Tari | si paga anche per i parcheggi senza rifiuti se manca la denuncia
Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che si può essere chiamati a pagare la Tari anche per i parcheggi privi di rifiuti, nel caso in cui non siano state presentate le dovute denunce. La decisione si è basata sulla verifica del mancato adempimento di obblighi amministrativi da parte del proprietario. La questione riguarda un procedimento giudiziario in cui il Comune ha prevalso su un cittadino coinvolto, evidenziando come un errore burocratico possa portare a un debito fiscale.
? Punti chiave Come evitare che un errore burocratico trasformi un parcheggio in un debito?. Perché la Cassazione ha dato ragione al Comune invece che al cittadino?. Quali sono le differenze tra le regole della Tari e quelle dell'Imu?. Cosa deve fare il proprietario per non pagare tasse su rifiuti inesistenti?.? In Breve Ordinanza Cassazione 150512026 stabilisce il primato del formalismo sulla realtà materiale dei fatti.. Disparità con Imu confermata dall'ordinanza 269212025 sulla gestione delle esenzioni per terreni.. Proprietari devono presentare denuncia preventiva per evitare pagamenti su aree prive di utenze.. L'assenza di allacci idrici o elettrici non esenta dal pagamento senza modulo specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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