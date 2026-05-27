Rifiuti il Sud accelera sulla raccolta differenziata ma manca ancora la rete di impianti

Il Sud conferma i miglioramenti degli ultimi anni nella gestione dei rifiuti, con una raccolta differenziata che nel 2024 è salita al 60% (+1,2% rispetto al 2023) e una produzione pro capite di 454 chili per abitante. Ciò nonostante, a causa della carenza di impianti, il Mezzogiorno è costretto a esportare un quantitativo ancora eccessivo di rifiuti, con ricadute negative dal punto di vista economico e ambientale. Questa la fotografia scattata dal Green Book 2026, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia, promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis, presentato oggi a Napoli nella cornice del Green Med Expo & Symposium e realizzato in collaborazione con ISPRA, ENEA, CdC RAEE e alcune aziende associate alla Federazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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