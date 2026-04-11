Valle d’Aosta | la raccolta differenziata accelera verso il record

In Valle d’Aosta, la raccolta differenziata ha toccato il 74,9% nel 2025, segnando un progresso rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali indicano che la regione sta migliorando la gestione dei rifiuti e punta a raggiungere nuovi obiettivi nel settore. La percentuale rappresenta un aumento rispetto alle cifre degli scorsi anni e riflette gli sforzi fatti per aumentare il riciclo e ridurre i rifiuti indifferenziati.

La gestione dei rifiuti in Valle d’Aosta segna un passo avanti con il raggiungimento di una quota di raccolta differenziata pari al 74,9% nel corso del 2025. Questo incremento rispetto al 71,71% registrato nell’anno precedente è stato presentato dall’assessore all’ambiente Sapinet durante la Paper Week, l’iniziativa dedicata al recupero della cellulosa promossa dal Comieco che si terrà dal 13 al 19 aprile. L’efficienza del sistema tra flussi di carta e gestione territoriale. Analizzando i dati relativi al Centro regionale di Brissogne per l’intero periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, emerge come la carta abbia rappresentato il 5,53% dei rifiuti totali conferiti, con un volume di 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: la raccolta differenziata accelera verso il record Raccolta differenziata oltre il 70%: l’Unione Valle di Comino tra i Comuni RicicloniL’Unione dei Comuni Valle di Comino raggiunge un risultato significativo sul fronte della tutela ambientale e della sostenibilità: la percentuale di... Una raccolta differenziata da record. Il debutto tra i ’Comuni ricicloni’Per la prima volta il Comune di Cesano Maderno entra nella graduatoria dei “Comuni ricicloni” di Legambiente Lombardia ed è il più grande tra quelli... Temi più discussi: Cosa fare nel fine settimana di Pasqua e a Pasquetta in Valle d’Aosta; Meteo VALLE D'AOSTA Video: previsioni aggiornate; Buongiorno Regione - Valle d'Aosta - Buongiorno Regione Valle d'Aosta del 09/04/2026 - Video; Rally della Valle d'Aosta: le iscrizioni al via dall'8 aprile. Valle d’Aosta, affidata la gestione del sistema depurativo regionale al RTI guidato da ISECO (Acea)Il servizio interesserà l’intero Ambito Territoriale Ottimale (ATO) valdostano, a beneficio di una popolazione residente di circa 122.500 abitanti, con picchi che raggiungono 400.000 presenze nei peri ... msn.com Meteo VALLE D'AOSTA - Previsioni fino a 15 giorniMETEO Valle d'Aosta: previsioni del tempo per la regione Valle d'Aosta, mari e venti, neve, temporali, temperature, webcam, weather forecast Valle d'Aosta ... ilmeteo.it Italia Bard - Valle d'Aosta - facebook.com facebook Libano, la testimonianza di un sacerdote dalla valle della Bekaa: "Il Libano non è terra di conflitto ma di vita e di incontro. A coloro che alimentano la guerra, vogliamo dire: tornate alla vostra coscienza!" di @GuGallone x.com