A Roma migliora la raccolta differenziata ma metà rifiuti non va a riciclo | bisogna puntare sul senso civico

A Roma, i dati di Ama mostrano che nei primi mesi dell’anno la raccolta differenziata è aumentata rispetto allo scorso anno. Tuttavia, circa la metà dei rifiuti raccolti non viene riciclata, finendo in discarica o inceneritore. La situazione evidenzia un miglioramento generale, ma anche la necessità di sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei materiali. La gestione dei rifiuti resta un tema centrale per la città, tra criticità e segnali di progresso.

Luci e ombre sui rifiuti romani. Iniziamo dalle luci: secondo i dati Ama, nei primi mesi di quest’anno è cresciuta dello 0,6% la raccolta differenziata (che arriva così complessivamente quasi al 50%), sono aumentati del 5% i rifiuti trattati, e si è registrato un aumento del 9% di accessi dei cittadini ai centri di raccolta per smaltire correttamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. In più, pochi giorni fa la regione Lazio ha comunicato di avere assegnato ai Comuni 18 milioni di euro per potenziare le attività di trattamento per il riutilizzo dei rifiuti ma, soprattutto, ha varato un nuovo progetto di piano per “ridurre la produzione complessiva degli scarti, aumentare sensibilmente la quota di raccolta differenziata entro i prossimi cinque anni e dotarsi degli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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