Rifiuti della Campania abbandonati in aree agricole delle province di Foggia E della BAT

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli stanno eseguendo una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L’azione riguarda un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali. Sono stati rinvenuti e sequestrati rifiuti abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e BAT.

E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Traffico illecito di rifiuti tra Pagani, Sarno e Roccadaspide operazione del Noe e della Dda

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