Centinaia di rifiuti provenienti dalla Campania sono stati trovati abbandonati e bruciati nelle campagne pugliesi. La polizia ha arrestato cinque persone e sequestrato diverse aziende coinvolte. Le attività illecite si concentravano nello smaltimento di rifiuti speciali, con operazioni di scarico e incendio in terreni agricoli. Sono stati sequestrati mezzi, materiali e documenti che collegano le persone e le imprese all'organizzazione criminale.

Una presunta organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie zone della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della Bat. Sono queste le accuse che hanno portato i Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, coadiuvati dai comandi di Bari, Foggia, Caserta, Roma, Latina e Benevento, ad eseguire 19 provvedimenti cautelari. Sei le persone arrestate e poste ai domiciliari, per altre 7 è scattato invece l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Divieto di esercizio dell’attività imprenditoriale per un anno per ulteriori 6 soggetti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rifiuti dalla Campania scaricati e incendiati nelle campagne pugliesi: arresti e sequestri. Tutti i nomi e le aziende coinvolte

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