Vasta operazione nella Terra dei Fuochi tre denunce e rifiuti pericolosi sequestrati

Nella Terra dei Fuochi sono state eseguite tre operazioni che hanno portato al sequestro di un'area trasformata in discarica abusiva, di un’autofficina e di un furgone carico di rifiuti pericolosi. Sono state presentate tre denunce. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine per contrastare il deposito illegale di materiali pericolosi.

Tre operazioni distinte hanno portato al sequestro di un'area trasformata in discarica, di un'autofficina ed un furgone che trasportava rifiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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