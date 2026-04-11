Parco Ferrari l’ex Gommaland nel degrado | Discarica a cielo aperto e pericolosa

L’area dell’ex Gommaland nel Parco Ferrari si trova in condizioni di abbandono, con rifiuti che si accumulano all’aperto. La consigliera Federica Ubaldi ha visitato il sito e ha descritto la situazione come una discarica a cielo aperto, evidenziando il pericolo generato dal degrado dell’area dopo la chiusura del parco giochi. La vicenda ha suscitato polemiche tra i residenti e le autorità locali.