Parco Ferrari l’ex Gommaland nel degrado | Discarica a cielo aperto e pericolosa
L’area dell’ex Gommaland nel Parco Ferrari si trova in condizioni di abbandono, con rifiuti che si accumulano all’aperto. La consigliera Federica Ubaldi ha visitato il sito e ha descritto la situazione come una discarica a cielo aperto, evidenziando il pericolo generato dal degrado dell’area dopo la chiusura del parco giochi. La vicenda ha suscitato polemiche tra i residenti e le autorità locali.
L’area dell’ex Gommaland all’interno del Parco Ferrari finisce al centro delle polemiche. A denunciarne lo stato è la consigliera Federica Ubaldi, che dopo un sopralluogo parla di “una discarica a cielo aperto” a seguito della chiusura del parco giochi.“Da quando è stato chiuso, non è stata né.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata.
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