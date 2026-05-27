Rifiuti al Sud differenziata al 60% ma il deficit impiantistico frena il settore

Nel Mezzogiorno, la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunge il 60%, secondo i dati più recenti. Tuttavia, il settore si trova a dover fare i conti con un deficit di impianti di smaltimento e di strutture adeguate. La mancanza di impianti sufficienti limita la gestione efficace dei rifiuti, nonostante i miglioramenti nelle pratiche di differenziazione.

Il Mezzogiorno migliora nella raccolta differenziata dei rifiuti, ma resta indietro sul fronte degli impianti e della governance. È il quadro che emerge dal Green Book 2026, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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