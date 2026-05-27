Ricorrenze | Pisa si prepara a celebrare Santa Bona
Venerdì 29 maggio, Pisa ospiterà eventi e cerimonie in onore di Santa Bona. La giornata prevede diverse iniziative che coinvolgeranno la città e i suoi cittadini, con celebrazioni religiose e tradizionali in programma. Le attività si svolgeranno in vari luoghi di Pisa, con partecipazione aperta al pubblico. La ricorrenza di Santa Bona si svolge ogni anno in questa data, con appuntamenti organizzati dal Comune e dalle associazioni locali.
Il Comune di Pisa celebra Santa Bona con una serie di eventi e cerimonie tradizionali che si terrano venerdì 29 maggio, giorno della ricorrenza. L'evento, promosso da Comune di Pisa insieme a Magistratura di San Martino, è realizzato in collaborazione con i Balestrieri di Porta San Marco, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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