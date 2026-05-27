Ricorrenze | Pisa si prepara a celebrare Santa Bona

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, Pisa ospiterà eventi e cerimonie in onore di Santa Bona. La giornata prevede diverse iniziative che coinvolgeranno la città e i suoi cittadini, con celebrazioni religiose e tradizionali in programma. Le attività si svolgeranno in vari luoghi di Pisa, con partecipazione aperta al pubblico. La ricorrenza di Santa Bona si svolge ogni anno in questa data, con appuntamenti organizzati dal Comune e dalle associazioni locali.