Ricorrenze | Pisa si prepara a celebrare la 19° Giornata della solidarietà

Lunedì 27 aprile si terrà la 19ª Giornata della solidarietà a Pisa, in occasione del ventennale dell’attentato in Iraq che ha causato la morte di cinque militari, tra cui un maggiore. La cerimonia si svolgerà in città, ricordando quei fatti e coinvolgendo diverse realtà locali. La giornata si inserisce nel programma di commemorazione per questa ricorrenza.

Il prossimo lunedì 27 aprile si svolgerà la diciannovesima edizione della Giornata della Solidarietà, nel ventennale dell’attentato in cui, a Nassiriya, persero la vita il Maggiore Nicola Ciardelli e altri quattro militari impegnati, in Iraq, nella missione ‘Antica Babilonia’.L’evento, promosso.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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