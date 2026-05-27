Mancinelli "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso". La frase di Nelson Mandela è stampata nel libro Stefano Ricci Explorer dedicato alla Tanzania, su una fotografia che ritrae insieme Stefano Ricci e il grande sudafricano. Quel volume, aperto nella vetrina della nuova boutique romana di via Bocca di Leone, dà subito il tono al racconto: non una citazione per nobilitare il lusso, ma il ricordo visibile di un incontro. Ricci fece per Mandela camicie di seta che appartengono a una forma di libertà portata sul corpo. Da quell’immagine nasce il senso della nona missione del programma Explorer: raccontare il viaggio con occhi capaci ancora di fermarsi, osservare, ascoltare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ricordando Mandela. Stefano Ricci torna in Africa. Tanzania terra promessa

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