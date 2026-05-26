Mirco Ricci, ex promessa del pugilato italiano, è stato coinvolto in un sequestro di un bambino, secondo le indagini. La sua vita, che sembrava destinata a brillare nel mondo dello sport, è stata sconvolta da accuse penali e problemi di dipendenza dall’alcol. Ricci ha ammesso di aver subito un grave declino personale, passando da una carriera promettente a episodi di criminalità.

Era destinato ad entrare nella storia azzurra del pugilato, poi crimini e dipendenza dall’alcol hanno preso il sopravvento. Mirco Ricci approda così a Belve Crime, ripercorrendo la sua vita ‘folle’ iniziata già a 15 anni quando “ero capace di bere cinque, sei bottiglie di vino a sera e non accorgermene”, ma anche “preparare un titolo italiano in venti giorni”. A riprova del grande talento sprecato. Durante l’intervista, Francesca Fagnani ricorda la storia del campione, dalle marginalità della periferia romana fino alle vette del pugilato europeo, soffermandosi sui passaggi più controversi della sua vita. Tra gli episodi incriminati, quello del 19 luglio 2014, quando Ricci, poche ore dopo aver vinto il titolo di Campione d’Italia, viene gambizzato mentre guida la sua auto vicino allo stadio Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mirco Ricci, da promessa del pugilato al sequestro di un bambino: “Vita distrutta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Mirco Ricci, il predator del pugilato finito in carcere per aver rapito un bambino per drogaMirco Ricci, ex campione nazionale nel 2014 e campione intercontinentale Wba nel 2015, è stato arrestato con l’accusa di aver rapito un bambino per...

Mirco Ricci, l'intervista a Belve Crime: chi è il pugile condannato per aver sequestrato un bambinoA Belve Crime viene raccontata la vicenda di Mirco Ricci, pugile condannato nel 2018 per aver sequestrato un bambino.

Belve Crime, Mirco Ricci: Ho iniziato con l'alcol a 15 anni, bevevo sei bottiglie senza accorgermene. Il rapimento del bambino? Mi ha distrutto, ho passato 10 anni in cellaDestinato a diventare il più grande pugile della storia italiana, Mirco Ricci si racconta a Belve Crime tra successi sportivi, crimini e la dipendenza dall'alcol: Ho iniziato ... leggo.it

Chi è Mirco Ricci, il predator del pugilato finito in carcere per aver rapito un bambino per drogaGià campione nazionale nel 2014 e intercontinentale Wba nel 2015, la carriera di Mirco Ricci, giovane promessa del pugilato, è stata oscurata da gravi ... fanpage.it