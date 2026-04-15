Derby di calciomercato l’Inter torna su Mandela Keita

L’Inter ha manifestato nuovamente interesse per Mandela Keita, attaccante che attualmente milita in un club di Serie B. La società nerazzurra sta valutando le prossime mosse in vista della prossima finestra di mercato, che si aprirà a giugno. La trattativa con il giocatore, che ha un contratto in scadenza, potrebbe portare a un riallineamento delle strategie di acquisto e cessione. Sono ancora da definire le cifre e le modalità dell’eventuale trasferimento.

Tra i tanti nodi che il calciomercato dell’ Inter dovrà sciogliere dal mese di giugno in avanti c’è anche la questione del centrocampista muscolare: se il prescelto nell’interpretazione del ruolo pare sia il romanista Manu Koné, l’alternativa low cost – o comunque a prezzi decisamente minori – potrebbe essere Mandela Keita. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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