A Lucca si scava a caccia di un cadavere di donna scomparsa anni fa | una segnalazione riapre il caso
A Lucca, sono in corso scavi in un terreno vicino a una casa colonica in via di Formentale, per trovare il corpo di una donna scomparsa 14 anni fa. La ricerca è stata avviata dopo una segnalazione di testimoni che ha riaperto il caso. Le operazioni di scavo sono attualmente in corso in questa zona.
In corso a Lucca degli scavi in un terreno vicino ad una casa colonica in via di Formentale alla ricerca del cadavere di una donna scomparsa 14 anni fa dopo la segnalazione di alcuni testimoni. Esclusa la pista Roberta Ragusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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