Aosta rivoluziona la burocrazia | arriva l’IA con il supercomputer Leonardo

La Regione Aosta ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma digitale alimentata dal supercomputer Leonardo, finanziata con 6 milioni di euro. Questa iniziativa mira a semplificare le procedure burocratiche e migliorare i servizi offerti ai cittadini. La presentazione ufficiale si è svolta questa settimana, con dettagli sul funzionamento della piattaforma e sui vantaggi previsti. La novità rappresenta un passo importante nell’uso dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico regionale.

? Cosa sapere La Regione Aosta lancia piattaforma digitale con supercomputer Leonardo finanziata con 6 milioni di euro.. L'intelligenza artificiale semplifica pratiche edilizie e ambientali tramite chatbot e assistente virtuale per cittadini.. Ad Aosta è stata presentata oggi una nuova piattaforma digitale regionale che integrerà l’intelligenza artificiale per semplificare la gestione delle pratiche burocratiche di cittadini e imprese. Il progetto, finanziato con 6 milioni di euro attraverso il Piano nazionale complementare (Pnc), punta a creare un unico punto di contatto online per risolvere le complessità legate all’edilizia, all’ambiente o alle richieste di contributi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta rivoluziona la burocrazia: arriva l’IA con il supercomputer Leonardo Notizie correlate Xiaomi rivoluziona il clima: arriva il condizionatore smart con IAXiaomi ha svelato in Cina il nuovo sistema di climatizzazione centralizzata Mijia Central Air Conditioner, puntando su un’integrazione tecnologica... Adobe rivoluziona il design: arriva l’IA che gestisce i softwareAdobe ha presentato Firefly AI Assistant, un nuovo agente basato sull’intelligenza artificiale capace di operare direttamente all’interno delle...