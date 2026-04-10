Leonardo si rafforza la filiera elicotteristica in Campania | nella sede del Dac accordi con Ompm e Sapa

In Campania si rafforza la presenza nel settore aerospaziale con due accordi firmati presso la sede del Dac. Le intese coinvolgono aziende nazionali e puntano a consolidare la filiera elicotteristica nel paese. La collaborazione mira a sviluppare capacità e a rafforzare la posizione della regione nell’ambito dell’industria aerospaziale italiana.

Due accordi per rafforzare la filiera elicotteristica nazionale e consolidare il ruolo della Campania nel settore aerospaziale. Presso la sede del Distretto Aerospaziale della Campania, all’interno di Città della Scienza, Leonardo ha siglato intese con le aziende campane OMPM e SAPA, nell’ambito del programma “Crescere Insieme”. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Luigi Carrino, presidente del Dac, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, e Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle Attività produttive. Due traiettorie di sviluppo complementari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Filiera aeronautica, al Dac la firma dell’accordo tra Leonardo Elicotteri e imprese campaneSi terrà venerdì 10 aprile, alle ore 9, presso la Sala Saffo del Dac – Distretto Aerospaziale della Campania a Città della Scienza, l’evento di...

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La nomina di Lorenzo Mariani apre una nuova fase per Leonardo. Soccodato spiega perchéLorenzo Mariani è stato indicato come nuovo amministratore delegato di Leonardo, aprendo così una nuova fase per il gruppo nel momento in cui il settore della difesa e dell’aerospazio è attraversato d ... formiche.net

Leonardo, il governo valuta la sostituzione di Roberto Cingolani: Mariani tra i candidati, titolo in Borsa in forte caloIl governo valuta la sostituzione di Roberto Cingolani alla guida di Leonardo. Lorenzo Mariani tra i candidati, mentre il titolo cede in Borsa dopo le indiscrezioni. infodifesa.it

https://sienanews.it/in-evidenza/macri-presidente-di-leonardo-spa-quale-futuro-per-siena/ Il nostro territorio da troppo tempo è fuori dai giri che contano. Quali prospettive potrebbero esserci - facebook.com facebook

Il rinnovo delle partecipate del Tesoro porta al cambio ai vertici di Leonardo: Mariani indicato come nuovo ad al posto di #Cingolani. La decisione arriva tra tensioni con Palazzo Chigi e dubbi sul piano industriale. L'articolo di @Chiara_Rossi3 x.com