Ricci Oddi confermate dal neo consiglio direttivo le due mostre in programma

Il nuovo consiglio direttivo della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi ha confermato le due mostre programmate. Il consiglio, guidato dall’avvocato Stefano Antonio Marchesi, si è insediato recentemente. Le esposizioni saranno allestite negli spazi della galleria a partire dai prossimi mesi.

Il nuovo consiglio direttivo della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi - presieduto dall'avvocato Stefano Antonio Marchesi, insediatosi nei giorni scorsi – ha varato il programma delle mostre che saranno allestite negli spazi della Galleria già dai prossimi mesi. Si tratta di due mostre messe in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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