Galleria Ricci Oddi è tempo di scegliere il direttivo e il presidente

È iniziata la fase di selezione per il nuovo presidente della Galleria Ricci Oddi di Piacenza, che ospita opere di arte moderna. Le candidature sono attualmente aperte, mentre il precedente presidente, un notaio, ha comunicato di non voler continuare nel suo ruolo. La decisione arriva mentre si avvicina il rinnovo del direttivo, con l’obiettivo di individuare la nuova figura di riferimento per la gestione della galleria.

È tempo di scegliere un nuovo presidente per la galleria d’arte moderna “Ricci Oddi” di Piacenza. Sono aperte le candidature per guidare la realtà di via San Siro, in questo mandato presieduta dal notaio Massimo Toscani, che ha fatto sapere di non voler proseguire l’esperienza. Toscani era. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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