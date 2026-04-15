Ricci Oddi Toscani ha raccolto 738mila euro in due anni ma si ferma qui

In due anni, un artista ha raccolto 738 mila euro, e ora decide di interrompere questa attività. La galleria, secondo le sue parole, appartiene ai cittadini di Piacenza e a tutti coloro che vivono nella città. Lo stesso artista ha sottolineato che finalmente si è rafforzato il senso di appartenenza alla comunità locale. La decisione di fermarsi è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui motivi.

«La galleria è dei piacentini, è di tutti. E finalmente questo senso di appartenenza alla città si è sentito». La “Ricci Oddi” di Piacenza, sotto i due anni di gestione di Massimo Toscani, presenta numeri economici record. Nei dieci anni precedenti aveva raccolto, in tutto, elargizioni per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate F1, Lewis Hamilton: “C’è molto da imparare, ma abbiamo raccolto dati preziosi. Processo fin qui produttivo”Lewis Hamilton ha completato ben 85 giri nella sessione mattutina della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona, per un totale di... Manager sotto i missili a Dubai: "Ma qui il business non si ferma"Spazio aereo a singhiozzo, crociere bloccate, vacanze interrotte, scie di intercettori in cielo e boati nella notte. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Galleria Ricci Oddi, è tempo di scegliere il direttivo e il presidente; Ricci Oddi, presidente Toscani e consiglio in scadenza. Il 28 aprono le nuove sale; Tenta di rubare il fondo cassa alla Galleria Ricci Oddi; Sindaco di Piacenza 2027: la candidatura di Massimo Toscani sul tavolo del centrodestra. Il congedo di Toscani dalla Ricci Oddi Raccolti 738mila euro, il mio lavoro finisce quiLa Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, trasformata da quasi tre anni in fondazione di terzo settore, potrà contare su una quota ingente di risorse private ... piacenzasera.it Ricci Oddi, presidente Toscani e consiglio in scadenza. Il 28 aprono le nuove saleTempo di novità per la Galleria di arte moderna Ricci Oddi. Il 28 aprile prossimo l'isitituzione culturale piacentina riapre al pubblico dopo il restyling ... piacenzasera.it Il bilancio del presidente Massimo Toscani Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi che conclude a breve il suo mandato facebook Il Ritratto di signora di Gustav Klimt torna alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, dopo il prestito per la mostra di Seul: nelle prossime settimane il museo presenterà anche il nuovo allestimento x.com