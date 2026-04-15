JJ Abrams svela il misterioso The Great Beyond | cosa sappiamo sul fantasy con Glen Powell e Jenna Ortega

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato il primo teaser di un nuovo film fantasy interpretato da Glen Powell e Jenna Ortega, mantenendo però molta riservatezza sul contenuto. La produzione ha scelto di non divulgare dettagli specifici sulla trama o sulla data di uscita, concentrandosi esclusivamente sulla presentazione visiva del progetto. Nessuna informazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo alla distribuzione o agli aspetti narrativi del film.

Massima segretezza sul fantasy interpretato dalle star Glen Powell e Jenna Ortega il cui primo teaser è stato lanciato al CinemaCon di Las Vegas: ecco la descrizione. Segretezza è la parola d'ordine di J.J. Abrams riguardo al nuovo misterioso progetto attualmente in fase di lavorazione, un fantasy intitolato The Great Beyond interpretato dalle star Glen Powell e Jenna Ortega. Il film è stato anticipato durante il panel Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas con un teaser che non rivela molto sulla trama del film, alimentando l'hype sulla prima pellicola diretta da J.J. Abrams fin da Star Wars: L'ascesa di Skywalker del 2019. La descrizione del teaser di The Great Beyond Il teaser si apre in una squallida sala di controllo piena di tecnologia analogica, come descrive .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - J.J. Abrams svela il misterioso The Great Beyond: cosa sappiamo sul fantasy con Glen Powell e Jenna Ortega Notizie correlate Anne Hathaway in fuga dai dinosauri: che cosa sappiamo sul nuovo thriller di J.J. AbramsMisteriosi 'spostamenti', dinosauri in fuga e stranezze di periferia nel thriller La fine di Oak Street, prodotto da J. Jenna Ortega ha quasi abbandonato la recitazione prima di You: "Non sapevo cosa avrei fatto"Non tutte le carriere iniziano con la certezza di arrivare lontano, alcune passano da una crepa invisibile, un momento di dubbio che rischia di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Questo nuovo film di robottoni giganti sembra uscito da un sogno cinefilo!. J.J. Abrams svela il misterioso The Great Beyond: cosa sappiamo sul fantasy con Glen Powell e Jenna OrtegaMassima segretezza sul fantasy interpretato dalle star Glen Powell e Jenna Ortega il cui primo teaser è stato lanciato al CinemaCon di Las Vegas: ecco la descrizione. movieplayer.it The Great Beyond: primo sguardo al film di J.J. Abrams con Jenna Ortega e Glen PowellScopri le prime immagini di The Great Beyond, il nuovo film originale di J.J. Abrams con Jenna Ortega e Glen Powell. cinefilos.it