Un uomo ha filmato un rapporto intimo con la sua compagna, che è anche zia del datore di lavoro, e ha minacciato di diffondere il video per estorcere denaro. Quando i parenti della donna sono venuti a sapere, lo hanno aggredito fisicamente. La vicenda si è conclusa con un intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo.

Ha filmato un rapporto con la sua compagna, zia del datore di lavoro, e lo ha utilizzato per tentare un’estorsione ai suoi danni, finita male. Lunedì sera due volanti della polizia sono intervenute sul piazzale della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata una violenta aggressione in corso. Una volta giunti sul posto hanno trovato quattro persone, tutte di origini romene: da una prima ricostruzione tre - di 55, 36 e 30 anni - avrebbero aggredito un uomo di 43 anni, che ha riportato ferite giudicate guaribili in una decina di giorni. Quel pomeriggio l’uomo aveva inviato un video intimo, girato con la propria compagna, a suo nipote, che tra l’altro è anche il suo datore di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricatta la compagna con un video. I parenti lo prendono a botte

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