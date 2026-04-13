Una persona è deceduta in piazza a seguito di un'aggressione violenta, mentre la sua compagna ha riferito che non è caduto accidentalmente, ma è stato ucciso con numerosi colpi. L'episodio è avvenuto mentre la coppia stava attraversando la zona, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La donna ha descritto l’attacco come un’aggressione brutale da parte di un gruppo di persone.

Massa, 13 aprile 2026 – Stavano costruendo una vita insieme, un progetto che stava prendendo forma pezzo dopo pezzo, quando il sogno è stato spezzato dalla violenza cieca e animalesca di un branco. Eppure, benché travolta da un dolore inimmaginabile, Sara riesce a mantenere lucidità e consapevolezza nel parlare del suo Giacomo. Lei, Sara Tognocchi, 47 anni, massese, è la compagna di Giacomo Bongiorni, ucciso di botte sabato sera a Massa in piazza Felice Palma. In un’intervista al Corriere della Sera la donna racconta che lei e Giacomo stavano per sposarsi – mancavano poche settimane, la data era fissata a luglio – e che sarebbero andati a vivere in una casa nuova, il coronamento di una relazione iniziata tre anni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La compagna di Giacomo, massacrato in piazza: “Non è caduto, lo hanno ammazzato di botte”

Rimprovera un gruppo di ragazzi e viene picchiato in strada davanti al figlio: morto un 47enne a Massa. «Lo hanno ammazzato di botte»Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni, è stato aggredito da un gruppo di persone ed è morto davanti al figlio undicenne la notte scorsa in piazza...

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