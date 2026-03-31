Botte alla compagna | il giudice lo allontana da casa

Un uomo di 35 anni è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla compagna. La decisione è stata presa nel contesto di un procedimento legale riguardante episodi di violenza domestica. Il giudice ha disposto l’allontanamento dall’abitazione comune, limitando così i contatti tra i due. La misura è stata adottata per tutelare la donna da eventuali comportamenti aggressivi.

Un uomo di 35 anni è stato colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla compagna, in seguito a un’indagine per maltrattamenti aggravati in famiglia, che durerebbero da oltre sei anni, proseguiti fino ai giorni scorsi ai danni della compagna, talvolta per motivi banali o per l’effetto di alcolici e sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha disposto che l’uomo debba restare ad almeno un chilometro dalla donna e dal luoghi da lei frequentati, con l’aggiunta del divieto di comunicare con lei in qualunque modo, anche attraverso altre persone. L’attività investigativa è scaturita dalle denunce della vittima: una deposizione sofferta, quello della vittima, dopo l’ennesimo campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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