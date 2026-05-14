Alla Reggia di Carditello la Festa dell' Ascensione con rievocazioni e danze storiche
Alla Reggia di Carditello si svolge la Festa dell’Ascensione, organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello. L’evento si tiene sabato 16 e domenica 17 maggio e prevede rievocazioni storiche e danze tradizionali. Le giornate sono dedicate a momenti di ricostruzione storica e spettacoli che richiamano il passato del sito. La manifestazione coinvolge diverse attività pensate per il pubblico e si svolge nel rispetto del calendario annuale degli eventi culturali.
La Fondazione Real Sito di Carditello celebra, sabato 16 e domenica 17 maggio, la Festa dell’Ascensione. Una manifestazione popolare, istituita dal re Ferdinando IV per coinvolgere gli abitanti della Terra di Lavoro, che si svolge nella Reggia borbonica dal 1792.Un viaggio nella memoria storica e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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