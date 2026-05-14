Alla Reggia di Carditello la Festa dell' Ascensione con rievocazioni e danze storiche

Alla Reggia di Carditello si svolge la Festa dell’Ascensione, organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello. L’evento si tiene sabato 16 e domenica 17 maggio e prevede rievocazioni storiche e danze tradizionali. Le giornate sono dedicate a momenti di ricostruzione storica e spettacoli che richiamano il passato del sito. La manifestazione coinvolge diverse attività pensate per il pubblico e si svolge nel rispetto del calendario annuale degli eventi culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui