Nel Maceratese, il ponte del Primo maggio si presenta come un lungo fine settimana ricco di eventi, tra musica dal vivo, degustazioni di piatti tradizionali e rievocazioni storiche. Numerose iniziative si svolgono in diversi luoghi della zona, attirando visitatori e appassionati di diverse atmosfere. La varietà di appuntamenti accompagna residenti e turisti in un calendario che combina divertimento, cultura e tradizione.

MACERATA Un weekend lungo, da vivere tutto d’un fiato. Il ponte del Primo maggio nel Maceratese è un mosaico di eventi che mescola musica, tradizione e natura. Dalla città ai borghi, fino ai Sibillini, ogni angolo offre un motivo per esserci. Si parte oggi da Macerata, con “Primo maggio in terrazza” alla Terrazza dei Popoli. Dalle 10 apertura dei gazebo informativi del Comune e dell’Università, poi dalle 12 stand gastronomici con la Pro loco tra salumi, formaggi, brace e vino con i cocktail curati dal bar Klorophilla. Dalle 18 musica live con la Time Generation Band – Non solo 70 e dj Fabio Evangelista. Dalle 21 via al dj set con Luca Moretti, Marco Mosck, Gianmarco Angeletti, Alexander jr e i vocalist Alex Sblendorio e Giusi Minnozzi di Multiradio.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ponte del Primo maggio tra musica, buon cibo e rievocazioni storiche. Boom di appuntamenti a Macerata

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