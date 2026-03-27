A Scafa riapre l' ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis

A Scafa l'ufficio postale di corso della Repubblica ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. I lavori, finalizzati all’ammodernamento della sede, sono stati conclusi e l’ufficio è tornato operativo. La riapertura si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal progetto volto a migliorare i servizi postali nella zona.

Riapre al pubblico l'ufficio postale di Scafa, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis. Sono stati completati i lavori di ammodernamento e ristrutturazione della sede di corso della Repubblica, nell'ambito del progetto Polis di Poste Italiane volto a favorire la coesione e il rilancio nei comuni sotto i 15mila abitanti, ospitando i principali servizi della pubblica amministrazione. La sala clienti è stata rinnovata con nuovi arredi, colori, corsia per ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e illuminazione a basso consumo. Sono stati realizzati due sportelli ribassati per agevolare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e ai servizi tradizionali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Scafa riapre l'ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis Articoli correlati Poste Italiane, riapre l'ufficio di Lapio dopo i lavori del progetto "Polis"L’ufficio postale di Lapio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste...