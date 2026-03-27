L' ufficio postale di Lama dei Peligni chiude per i lavori del progetto Polis servizio garantito da un' unità mobile

L’ufficio postale di Lama dei Peligni è stato chiuso temporaneamente a causa dei lavori collegati al progetto “Polis” di Poste Italiane. Il servizio sarà comunque garantito attraverso un’unità mobile che si recherà nel comune. Il progetto “Polis” è rivolto ai comuni con meno di 15.000 abitanti e mira a facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Arriva anche a Lama dei Peligni il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - L'ufficio postale di Lama dei Peligni chiude per i lavori del progetto Polis, servizio garantito da un'unità mobile Articoli correlati Lavori per il progetto Polis, l'ufficio postale di Fossacesia chiude per oltre un meseDurante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Mozzagrogna, situato in via Roma n. Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste...