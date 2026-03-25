L'ufficio postale di Bolzano Novarese ha riaperto dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione. Gli interventi di ammodernamento sono stati realizzati presso la sede di via Cesare Battisti 5, consentendo di riattivare i servizi pubblici presenti all’interno dell’ufficio. La riapertura permette ora di accedere nuovamente alle attività e ai servizi offerti al pubblico.

Dopo gli ultimi interventi, lo sportello torna operativo con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l'attivazione dei servizi della pubblica amministrazione L'ufficio postale di Bolzano Novarese ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. L'ufficio postale di Bolzano Novarese è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Lavori conclusi, riaperto l'ufficio postale di Bolzano Novarese

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