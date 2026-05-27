rfi tocca il record degli investimenti

Nel 2025, Rete Ferroviaria Italiana registra il massimo storico di investimenti, con cantieri aperti in tutta Italia. La società ha previsto una forte accelerazione di lavori, contribuendo anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La pianificazione coinvolge numerosi interventi su rete e infrastrutture ferroviarie, con l’obiettivo di migliorare i servizi e modernizzare le linee. L’anno rappresenta un traguardo importante in termini di spesa e sviluppo nel settore ferroviario nazionale.

Cantieri aperti su tutto il territorio nazionale e una spinta decisiva al Pnrr: il 2025 segna per Rete Ferroviaria Italiana l'anno dei record sotto il profilo degli investimenti. Sono stati 11,6 i miliardi destinati allo sviluppo e alla manutenzione della rete ferroviaria, mentre ogni giorno risultano attivi circa 1.300 cantieri tra nuove opere e interventi di manutenzione. I dati sono stati presentati ieri alla Camera dei Deputati dall'amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi (nella foto), nel corso della presentazione della Relazione al Parlamento sull'attività del Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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