Come Rfi cambierà la rete ferroviaria | investimenti per 11,6 miliardi 1300 cantieri in estate Tutte le nuove aperture del 2027 – Il video

Rfi ha annunciato un investimento complessivo di 11,6 miliardi di euro per modificare la rete ferroviaria nazionale, con circa 1.300 cantieri aperti ogni giorno durante l’estate. Questi lavori riguardano sia grandi opere che interventi di manutenzione ordinaria e innovazione tecnologica. Entro il 2027 sono previste nuove aperture di linee e servizi ferroviari, con un calendario di interventi che coinvolge molte zone del paese.

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Sono circa 1.300 i cantieri ogni giorni attivi sulla nostra rete ferroviaria, tra grandi opere, manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di innovazione tecnologica. Nel 2025 gli investimenti complessivi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) raggiungono 11,6 miliardi di euro, il livello più alto mai registrato, grazie alla spinta del PNRR e all’accelerazione dei programmi di potenziamento della rete. Questo il dato che emerge oggi dall’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa presso la sede di Ferrovie dello Stato Italiane a Roma dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Fs, Inchingolo: "In 2025 investimenti record per 11,6 miliardi per una rete ferroviaria più efficiente" Leggi anche: Rete ferroviaria, oltre 1300 cantieri attivi. Sarà attivata la tratta Napoli-Cancello Argomenti più discussi: Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggio; Sì definitivo al decreto Commissari: le novità dal Ponte sullo Stretto a Rfi; Rfi, noi al lavoro sulle opere di collegamento, non sul ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto, l’ok al Decreto Commissari è la svolta: gli ad di ANAS e RFI coinvolti per velocizzare tutte le procedure | DETTAGLI. Come ho passato il TCF Canada B2 in 6 mesi come madrelingua inglese al primo tentativo reddit La ferrovia Como-Lecco punta su elettricità e investimenti per il suo rilancio: ecco come cambieràErba (Como), 7 novembre 2025 – Il futuro dell’economia lariana viaggia su una treno elettrico. Ieri mattina a Lariofiere di Erba, al Tavolo per la Competitività e lo sviluppo del lago di Como, ... ilgiorno.it