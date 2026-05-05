Linea AV AC Napoli–Bari conclusi i lavori della Galleria Rocchetta lunga 6,5 km

Sono stati completati i lavori della Galleria Rocchetta, lunga 6,5 chilometri, sulla linea ad alta velocità tra Napoli e Bari. La macchina escavatrice “Futura” ha concluso lo scavo, portando a termine questa fase del progetto. La galleria rappresenta uno dei principali tratti dell’opera ferroviaria che collega le due città, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra il Nord e il Sud Italia.

La TBM “Futura” termina 6,5 km di scavo: prosegue il progetto dell’Alta Velocità Napoli–Bari. Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria A lta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia. Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “ Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Linea AV/AC Napoli–Bari, conclusi i lavori della Galleria Rocchetta lunga 6,5 km Notizie correlate Alta Velocità Bari-Napoli, completato lo scavo della Galleria Rocchetta: tunnel da 6,5 kmÈ stato portato a termine lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa fra i tunnel previsti lungo il lotto Apice-Hirpinia. Isi (Rfi), abbattuto ultimo diaframma galleria Rocchetta su linea Av Na-BaTempo di lettura: < 1 minuto “Oggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli-Bari. Linea FS Alta Velocità: Martedì 5 'apre' l'ultima galleria: stampa invitata all'evento; Dalla Napoli-Bari alla Sicilia: al Sud Rfi investe 52 miliardi; Ac/Av Na-Ba, martedì abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta; Salini ad Avellino: infrastrutture chiave per la crescita oltre il PNRR. Completata galleria Rocchetta sulla AV/AC Napoli -BariCompletato lo scavo della galleria Rocchetta, parte del progetto ferroviario AV/AC Napoli-Bari, utilizzando la TBM Futura. mobilita.org Alta velocità Napoli-Bari, giù l'ultimo diaframma della galleria Rocchetta di 6,5 KmProseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dell'Av/Ac Napoli-Bari di 145 km complessivi. E' stato abbattuto l'ultimo diaframma della galleria Rocchetta sul lotto Apice-Hirpinia i cui lav ... ansa.it Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici - facebook.com facebook